La Juventus come sempre reagisce subito sui social ai risultati che ottiene sul campo. Questa sera i bianconeri hanno battuto 2-1 l'Inter a San Siro nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, esorcizzando così la brutta sconfitta patita sempre al Meazza il 17 gennaio. In primo piano c'è Gigi Buffon che celebra le 1100 partite ufficiali con tutte le maglie e in tutte le competizioni. A ruota seguono tutti gli altri post più "tradizionali" legati al match di stasera. In particolare i giocatori della Juve mettono in evidenza il grande spirito messo in campo contro un avversario molto forte, ma mettono in guardia in vista della gara di ritorno.

Qua in gallery tutti contributi social degli juventini dopo la vittoria sull'Inter