Domani la Lazio torna in campo nel big match contro l'Atalanta.. Ma a 24 ore dal calcio d'inizio impazzano già le polemiche. Prima di tutto sui tifosi biancocelesti che oggiNon benissimo, visto che quasi tutti non avevano mascherina e di certo non rispettavano il distanziamento sociale, comunque da rispettare.Polemiche fuori e dentro al campo. Domani, a Bergamo, Gian Piero Gasperini non sarà in panchina perché squalificato e la stessa sorte è toccata aNel caso dei viola, però, le assenze riguarderanno anche il campo. Non ci saranno neanche(che contro il Brescia ha preso la quinta ammonizione, facendo scattare la squalifica) né l'ex Juveespulso per doppia ammonizione ma che salterà due giornate. Una è stata aggiunta per aver bestemmiato, stesso motivo per cui è stato squalificato Iachini.