L'esame di Suarez è una truffa. E' quanto emerso dall'indagine della Guardia di Finanza e della Procura sull’Università di Perugia, ateneo per stranieri in cui il Pistolero ha sostenuto l'esame di lingua italiana (B1) per ottenere la cittadinanza. Indagati i vertici nell'inchiesta che è iniziata nel febbraio scorso: dal Rettore Giuliana Grego Bolli al Direttore Generale Simone Olivieri, fino a Cinzia Camagna (che ha predisposto l'attestato), all'esaminatore Lorenzo Rocca e a Stefania Spina, incaricata della preparazione del candidato all'esame di conoscenza della lingua italiana di livello B1, necessario per l'ottenimento della cittadinanza stessa.​ Questi i nomi emersi.



ECCO LA RICOSTRUZIONE COMPLETA:



DIODATO: "Comunque, allora... tornando seri... hai una grande responsabilità perché se lo bocciate ci fanno gli attentati terroristici".



SPINA: "Ma te pare che lo bocciamo!".



DIODATO: "Tante volte...".



SPINA: "Per dirtela tutta, oggi ho chiamato Lorenzo Rocca che gli ha fatto la simulazione dell'esame e abbiamo praticamente concordato quello che gli farà l'esame! Quindi... mi ha detto, guarda fagli scegliere ste due immagini ecc.".



Continua:



SPINA: "E quindi oggi c'ho l'ultima lezione e me la devo preparare perché non spiccica 'na parola".



INTERLOCUTORE: "Oddio".



SPINA: "E far passare due ore di lezione con uno così non è facile, comunque a parte questo...".



INTERLOCUTORE: "E che livello dovrebbe passare questo ragazzo... B1?".



SPINA: "Eee, non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1. Il B1, il B1, cittadinanza. (...) Considerè che è un A1, è un A1 pieno proprio non...".



INTERLOCUTORE: "Non c'è speranza (ride)".



SPINA: "Non coniuga i verbi, non coniuga i verbi (...). Parla all'infinito (ride). Vabbé queste son cose che è chiaro che... che fai glielo fermi per il B1 cittadinanza? Cioè, voglio dì, fà ride no?".



E ancora:



ROCCA: "Eh, allora, lui sta un po' memorizzando le varie parti dell'esame".



GRECO: "Eh, ma infatti è questo. Deve essere sul binario, ecco!".



ROCCA: "Esatto esatto, l'abbiamo stradato bene".



GREGO: "E deve essere su quel binario lì".



ROCCA: "Su quel binario lì. Il discorso è che comunque... sul verbale non ho problemi a metterci la firma perché in commissione ci sono io e mi assumerò la responsabilità dell'attribuzione del punteggio. Il mio timore qual è, che poi tirando tirando, diamo il livello ed esce, i giornalisti fanno due domande, in italiano, e la persona va in crisi. Quindi un po' di preoccupazione ce l'ho perché è una gatta da pelare, come si fa, si fa male".​



E infine:



CAMAGNA: "Esatto, io lo faccio già preparare... ma io devo attendere l'anagrafica, quando una volta che si è inserito, io posso già metterci il voto. Mi dici tu che voto ci do e via".



ROCCA: "Brava. Metteci il minimo eee".



CAMAGNA: "3, 3, 3, 3, 3!".



ROCCA: "Brava, perfetto!".



CAMAGNA: "E' il minimo 3?".



ROCCA: "Sì sì metti tutti 3. E perché tanto ho sentito la Rettrice ieri, la linea è quella!".​