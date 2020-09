2









Il caso è deflagrato in mattinata, la notizia dell'inchiesta per truffa della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia sull'esame di Suarez ha scatenato una bufera. Il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone spiega com’è nata l'indagine sull'esame di italiano di Luis Suarez. Ecco le sue parole a Radio Capital: "Non si può dire altro rispetto al comunicato, la vicenda è conseguente a una serie di attività già in corso da tempo e casualmente hanno impattato su quella di Suarez".