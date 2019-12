Arriveranno momenti migliori di questo per la Juventus e per Fabio Paratici che dopo la sconfitta dei bianconeri in Supercoppa è finito sul banco degli imputati così come Maurizio Sarri. Alcuni tifosi bianconeri gli imputano un mercato non all'altezza delle ambizioni della Juventus che punta a confermarsi in Italia e ad imporsi in Europa. Il centrocampo non convince. Ramsey e Rabiot non hanno ancora fatto fare quel salto di qualità che qualcuno si aspettava. Poi c'è il problema terzini, Sarri ne ha solo tre a disposizione ed ha dovuto adattare Cuadrado come laterale difensivo con risultati altalenanti.



MULTA - Il momento, insomma, non è semplicissimo e che ci sia un pò di nervosismo lo si evince anche dalla multa da 5000 euro comminata dal Giudice Sportivo sia a lui che a Pavel Nedved “per avere, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura federale“. Una decisione che ha fatto scatenare l'ira di alcuni tifosi avversari che hanno paragonato, esagerando, il comportamento del dirigente bianconero a quelli di Luciano Moggi. A tutto c'è un limite ma di certo il momento di Paratici non è dei migliori. E la riscossa dovrà partire necessariamente dal campo.