Bufera su Osimhen. Il giocatore del Napoli è risultato positivo al Coronavirus dopo un festino senza mascherina e distanziamento in Nigeria ed ora è al centro di mille polemiche, con il Napoli che lo punirà severamente per il comportamento tenuto. Intanto, però, Alvino a Radio Kiss Kiss lo giustifica così: "So cosa significa il Coronavirus, ho avuto lutti di persone molto care, quindi conosco la pericolosità di questa malattia. Il ragazzo ha sbagliato, per l'amore di Dio, ma parliamoci chiaro, è stata una festa a sorpresa che gli hanno fatto. Il Napoli non può, sottolineo in grassetto, impedire ai propri tesserati di impedire di viaggiare e raggiungere i familiari, ai propri tesserati. Se ci immergiamo nella cultura del popolo nigeriano, che ama festeggiare con queste famiglie numerosissime, non ci trovo nulla di strano. Victor era imbarazzato, si vede dal video, e quello di lanciare i soldi è un gesto di fortuna nigeriano, mi sono documentato. Per me conta solo la salute del calciatore. Chi di noi a venti anni non ha fatto errori? Ci vogliamo buttare sempre in mezzo il Napoli, il ragazzo, il procuratore, cosa vogliamo fare? Lo vogliamo giudicare in pubblica piazza? Diamogli l'ergastolo, ma smettiamola. Ci sono delle attenuanti delle quali non possiamo non tenere conto, altrimenti c'è un imbarbarimento che non mi piace, questa è una cosa che mi fa andare fuori di testa. Anche io ho figli di vent'anni, cosa vogliamo fare? Il ragazzo ha sbagliato, ma ci sono delle attenuanti. Lì non si sa nemmeno se la mascherina è obbligatoria, ogni paese ha le sue regole. Lo sapete che a Fiume quando il Napoli gioco lì non c'era l'obbligo della mascherina?".