Bufera sulla Lazio e su Claudio Lotito. Il presidente bianconceleste, infatti, ha deciso che la squadra tornerà ad allenarsi a partire da lunedì prossimo, 23 marzo. Una scelta in controtendenza con la richiesta dell'AIC che sta cercando di trovare una data univoca nella quale tutte le squadre possano tornare ad allenarsi dopo lo stop forzato per colpa del coronavirus. Già nei giorni scorsi l'assemblea dei calciatori aveva emanato un durissimo comunicato contro i club che stavano pensando (come Lazio e Brescia) di anticipare la ripresa dei lavori: ​"Se i club convocano in Italia calciatori per il solo fatto di controllare la presenza di febbre o meno, costringendoli a muoversi da casa, incontrare persone, frequentare ambienti per ottenere un dato facilmente comunicabile per telefono, è un atto vergognosamente irresponsabile nei confronti delle tante persone costrette a muoversi e a lavorare per consentirci un minimo di servizi necessari. È, inoltre, offensivo nei confronti di quanti sono in prima linea, medici, infermieri e personale sanitario, che ci implorano di rimanere a casa",



BUFERA - Poco importa a Lotito che aveva già animatamente discusso con Andrea Agnelli durante la conference call di una delle ultime assemblee di lega. "Tu pensi solo alla classifica", lo aveva accusato il numero uno bianconero. Sui social sono arrivate tantissime critiche per la scelta della Lazio di riprendere gli allenamenti già da lunedì nonostante sia ormai chiaro che il campionato non riprenderà al 3 aprile, ma forse un mese dopo. Tante squadre come la Juve non potranno riprendere subito gli allenamento perché ancora in quarantena con dei casi di positività al virus tra le proprie fila. Nonostante i tentativi di Lega e AIC per trovare una data che possa andar bene a tutti, Lotito e la Lazio vanno per la propria strada.