La bomba lanciata stamattina dall'ex capo della procura Figc Giuseppe Pecoraro ( QUI ), in carica dal 2016 al dicembre scorso, ha scatenato discussioni infinite tra Torino e Napoli, da dove il giornalista di Radio Kiss Kiss e Tv Luna". Il riferimento è alla stagione in cui la Juventus ha vinto 3-2 a San Siro contro l'Inter e in particolare a un episodio da moviola che coinvolgeva Pjanic e Rafinha, e del quale ha parlato Pecoraro ai microfoni de Il Mattino.