Bufera sul presidente della Fifa Gianni Infantino. Durante la fase di premiazione del Mondiale per club tenutosi in Qatar, lo svizzero ha invitato la terna arbitrale femminile a non salutare lo sceicco, come si evince dalle immagini: i giudici di gara passano davanti a Joaan bin Hamad Al Thani sulla passerella, senza stringergli la mano o toccarsi i gomiti nel rispetto delle norme anti Covid, al contrario dei colleghi uomini. E adesso il numero uno FIFA dovrà risponderne...