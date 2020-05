Sta facendo discutere il botta e risposta tra Giorgio Chiellini e Mario Balotelli. L'attaccante del Brescia ha risposto alle dure parole del capitano della Juventus che in un passaggio della sua autobiografia parla anche dell'"odio" nei confronti dell'Inter. Come spiega Tuttosport "Chiellini parla di «odio sportivo» che è qualcosa che ha quasi più a che fare con il rispetto (cita infatti il rapporto tra Michael Jordan e i Pistons) che con un sentimento malvagio.Queste le parole di Chiello riprese dalla biografia: ​"Odio l'Inter? Penso che la gente capirà cosa intendo dire, che non verrò interpretato male. Io odio sportivamente l’InterDifatti il messaggio che mi ha fatto più piacere, quando mi sono rotto il ginocchio, è stato quello di Javier Zanetti. L’odio sportivo è quello che ci spinge a superare l’avversario: se gli si dà il giusto significato, è una componente essenziale dello sport”.