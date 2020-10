E' bastato un tweet, un'immagine di Napoli sullo sfondo con la scritta '-1°' in primo piano per scatenare la bufera. Lo sponsor della Juve - socios.com - ha così provocato i tifosi del Napoli che non hanno certo gradito lo sfottò per il punto di penalizzazione e la sconfitta 3-0 a tavolino contro la Juve. Ma non solo. Socios, infatti, già qualche giorno fa aveva provocato il Napoli, replicando a un tweet di Koulibaly: "2 partite 5 punti 8 gol fatti 3 subiti. Non male". Rincarando la dose e scatenando tutti, bianconeri e non.