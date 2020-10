L’errore in telecronaca durante Dinamo Kiev-Juventus ha scatenato una bufera di critiche su Francesco Repice. Il giornalista Rai ha risposto attraverso un video: “Non credevo che un errore, per quanto grave, potesse scatenare tutto questo putiferio. Tranquillizzo tutti, complotti non ce ne sono, ho troppo rispetto per Andrea Pirlo, per la Juventus e per il Milan, ovviamente che considero uno dei club più grande al mondo. A proposito lunedì sera vengo a fare Milan-Roma a San Siro e lo sanno tutti che sono tifoso della Roma, però vedrete saprò essere obbiettivo anche questa volta. Dormite tranquilli, mi raccomando, non ci sono complotti, tranquilli. A presto”.