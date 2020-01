Riuscireste mai a credere che Ionut Radu, attuale secondo portiere del Genoa, è diventato il centro del dibattito tra juventini e interisti? In un Paese normale, quanto accaduto non sarebbe materiale di sfottò: sarebbe troppo grossolano pure per una semplice presa in giro. E invece, eccoci qui. A discutere del 'paradosso' di Radu: nelle scorse ore il Grifone, che ha prelevato Perin dalla Juventus, gli ha comunicato che non rientra più nei piani societari. Aveva fatto un'ottima prima parte di stagione, ma Preziosi ha preferito prendere l'ex capitano per dare una svolta - anche mentale - alla stagione.Radu paga quanto accaduto anche contro l'Inter : un suo errore fu l'inizio di una storia che assume contorni sempre più inspiegabili. Allora, gli juventini parlarono di ufficio inchieste; oggi invece i nerazzurri controbattono con Calciopoli 2.0. In mezzo c'è la storia del portiere rumeno: nato e cresciuto all'Inter, Conte l'avrebbe voluto nuovamente con sé alla Pinetina. Ma Marotta non piazzerà altrove Padelli o Berni. Dunque, Radu resta bloccato: e la lotta scudetto s'infiamma pure di quest'ultimo 'scippo'. "La Juve ordina, il Genoa esegue", si legge sui social. Il delirio è chiaramente servito: