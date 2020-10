Ha destato scalpore la vignetta postata su Instagram dal Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini: “Hai idea di dove hai preso il coronavirus? Guardando i tg”. La polemica è stata portata anche a Otto e mezzo, in onda su La7. Ospite Massimo Galli, virologo dell’ospedale Sacco di Milano, interrogato da Lilli Gruber in merito alla brutta battuta pubblicata da Mancini. Ecco la sua secca risposta: “Commentarla? Ma anche no. Chiunque facesse un giro negli ospedali vedrebbe che questa malattia non l'ha presa guardando il tg. Questo è l'unico commento possibile a vignette di questo tipo. Facciamo insieme una cosa separatamente l'uno dall'altro per evitare di contagiarsi, gioco di parole pessimo che vale quasi la pessima vignetta che mi ha fatto vedere".