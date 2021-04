Prima pagina di Tuttosport dedicata al derby della Mole, ma soprattutto alle vicende in casa Juventus: “Cena proibita, Bonucci Covid: bufera Juve – Dybala e Arthur a casa di McKennie con fidanzate e amici: arrivano i carabinieri, multa e nessuna denuncia. Ma la società bianconera è furiosa. Il difensore positivo: è stato contagiato nel focolaio della nazionale”



Anche il Corriere dello Sport apre in maniera del tutto simile: “Juve, solo guai – Bonucci positivo. Festa in casa: sospesi McKennie, Arthur e Dybala. Alla vigilia del derby con il Torino, Pirlo alle prese con due nuove grane”.