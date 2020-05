Bene FiatChrysler che chiede un prestito alle banche da 6 miliardi per tenere aperte le fabbriche in Italia.

Fa molto discutere in questi giorni la scelta di FCA di chiedere oltre 6 miliardi di aiuti statali. Nel calderone delle polemiche social, ovviamente, sono finiti sia John Elkann che Andrea Agnelli (). Nella disputa è entrato anche Matteo Renzi che su Twitter ha scritto: "Bene FiatChrysler che chiede un prestito alle banche da 6 miliardi per tenere aperte le fabbriche in Italia. Sbagliato evocare "poteri forti" e "interessi dei padroni" .".