Non solo John Elkann, nella lista delle persone criticate per la richiesta di 6,3 di prestito da parte della Exor c'è anche il presidente della Juventus. Da giorni i social si stanno riempendo di commenti e accuse verso la famiglia Agnelli-Elkann per aver chiesto un finanziamento per una società che ha sede legale in Olanda. Tra i tanti tweet ce n'è anche qualcuno ironico, che scherza riprendendo le parole del premier Conte. A proposito, anche il presidente del Consiglio è intervenuto sull'argomento ( QUI le sue parole).