Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, è finito in una bufera di polemiche. L’attaccante del Flamengo ex Inter si sta rendendo protagonista di una quarantena all’insegna di festini e grigliate con gli amici, in un periodo in cui il Brasile è in piena emergenza coronavirus, e nella sua squadra ci sono ben 38 positivi. L’accusa lanciata da O Dìa, quotidiano brasiliano, è stata sostenuta anche dalla testimonianza dei suoi vicini di casa: “Se la spassa di continuo, organizzando feste e grigliate con decine di amici. Domenica scorsa lo abbiamo anche visto con diverse persone alle sue spalle durante una chat in rete. Per non parlare della musica a tutto volume, con la quale ci ha tenuto svegli fino alle 6 del mattino".