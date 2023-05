"Qualche volta siamo arrivati secondi, ma potevamo arrivare primi se… Sento di aver vinto altri scudetti, sicuramente quello dell’onestà". Così, ieri, Aurelioha fatto infuriare un po' tutti. Il presidente del Napoli con queste parole ha voluto rivendicare scudetti mai vinti con illazioni e frecciatine che non sono state ben accolte da nessuno. Sì, perché - sottolinea Tuttosport - se sullo scudetto del bel gioco, dello spirito di gruppo, della progettualità, della passione etc. nessuno avrebbe null’altro da dire (se non un sentito bravi) e fare (se non un fragoroso applauso), lo “scudetto dell’onestà” finisce per creare ben altre reazioni. E, infatti, non sono sono solo i tifosi bianconeri a prendere male queste parole.Anche Lapo Elkann ha reagito pubblicamente - «Lasciatelo parlare, è il suo terzo anno con lo scudetto, mentre per noi sono 38» -, ma la Juve?Anche perché nella vicenda plusvalenze è coinvolto anche il Napoli...