Non solo i problemi di fruizione delle partite da parte degli utenti, con continui rallentamenti e difficoltà nell'offrire una visione continua e di qualità per tutte le partite di Serie A. Ora su Dazn, come spiega Milano Finanza, pende anche un'indagine di Agcom relativamente al rilevamento degli dati di ascolto dei match trasmessi dalla piattaforma OTT. Il nodo della questione? I dati rilevati e comunicati da Dazn sarebero diversi da quelli registrati da Auditel.