Una nuova bufera rischia di abbattersi sul calcio europeo, che dopo aver colpito l'Italia per via della questione legata alle plusvalenze, ora rischia di estendere il suo raggio di azione anche in Inghilterra. Come riportato dal quotidiano britannico The Guardian, infatti, la Premier League avrebbe avviato un indagine nei confronti del Manchester City, deferendolo per presunte violazioni di numerose regole legate al fair play finanziario, che vanno nel periodo compreso tra il 2009/2010 e il 2017/2018.GLI ILLECITI - Tra le varie accuse su cui la commissione indipendente sta indagando ci sarebbe il mancato rispetto della regola che prevede ad ogni club di comunicare i dettagli dei contratti di calciatori e allenatori. In secondo piano ma non meno importanti, c'è la mancanza nel fornire precise informazioni sulle entrate finanziarie e la scarsa collaborazione alle indagini. Ma non è tutto, perchè la Premier accusa i citizens di aver violato anche il fair play UEFA della stagione 2013/2014.I RISCHI - Ora la palla passa alla giustizia sportiva, ma i rischi che il club inglese corre sono diversi. Dalla revoca dei titoli conquistati in quel periodo (3 Premier, 1 FA Cup e 3 Carabao Cup), fino all'esclusione dalla Premier League.