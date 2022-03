Bufera negli spogliatoi del Santiago Bernabeu dopo Real Madrid-PSG: secondo quanto riportato da El Partidazo de Cope, la dirigenza dei parigini, capeggiata dal presidente Al-Khelaifi e da Leonardo, si sarebbe scagliata contro la delegazione arbitrale del match, colpevole secondo loro di non aver fischiato il fallo di Benzema su Donnarumma in occasione del gol del pareggio. Sempre secondo Cope, sarebbe stato necessario addirittura l'intervento della polizia madrilena per calmare gli animi.