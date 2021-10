L'opinionista e giornalista di Sky Sport Marcoè intervenuto a Sky Sport 24, parlando del momento della Juventus e concentrandosi in particolare modo sull'attacco. "Dybala? Sta recuperando. Lui, come Chiesa, sono giocatori che devi sempre mettere in campo. Morata è in calo come tutti i giocatori che hanno fatto l'Europeo, ma ora un come lui servirebbe per affiancarlo a Chiesa e Dybala". E Bucciantini spiega perché: "Un gol a partita non può bastare e non ti fa andare lontano, la Juve ha ritrovato solidità, ma deve crescere in attacco", ha concluso.che potrebbero giocare tutti e tre insieme proprio domani contro il Sassuolo.