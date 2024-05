Marcoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell'attuale situazione della. La voce dell'emittente televisiva si è concentrata soprattutto sul futuro di Massimiliano, sempre più incerto. Di seguito le sue dichiarazioni.BUCCIANTINI - "La Juventus necessita di un cambiamento. Cambiare non è sempre una garanzia, ma è essenziale modificare il discorso, che è sempre incentrato su una singola persona, ovvero Allegri. Il discorso è quello che se anche Allegri dovesse ottenere buoni risultati nella Coppa Italia e qualificarsi in Champions, merita comunque di andarsene."