Marco Bucciantini, a Sky Sport, ha parlato della Juventus: "Anche la Juve deve migliorare. Tutte le grandi possono migliorare. Pensate all'Inter, Lautaro deve migliorare, sta giocando male. Le fasce devono migliorare. A me non m'inganna che ci sia un guastatore che va a inserirsi, Pirlo ha capito che la squadra è porte palla al piede. Allora lancia Cuadrado, Kulusevski va dentro. La Juve sta piano piano rimangiando i punti, ne ha guadagnati a Milan e Inter nonostante la partita persa. Finché non è fuori, la Juventus è dentro...".