Bucciantini: 'Motta come Lippi, Conte e Trapattoni. Hanno vinto i meno esperti'

Marco, in un intervento su La Gazzetta dello Sport, invita a riflettere sulla situazione di Thiago Motta. Come chi ha avviato i grandi cicli vincenti della storia della Juventus, TM ha dalla sua parte una porzione misera di esperienza a grandi livelli. Ecco le sue parole."Questo accenno alla biografia ci serve l’assist per il finale. Trapattoni (appena un anno di Serie A), Lippi (già più robusto, con tre campionati e mezzo in categoria, in crescendo), Conte (13 partite con l’Atalanta, prima dell’esonero): i tre grandi cicli bianconeri sono stati avviati e consolidati e anche conclusi (nel caso della prima lunga “stagione” del Trap, che portò la Juventus a vincere tutti i trofei possibili nel mondo) da tre tecnici giovani, scelti anche per crescere insieme, protetti da quel filo senza il quale nessuno può salvarsi. Chissà dov’è oggi quel filo".