Il noto opinionista Marcoha parlato ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole sulla Juventus e sul gioco bianconero:"La Juve ha la sua cultura nel costruire le squadre che ultimamente ha umiliato prendendo parametri zero in giro per l’Europa invece che costruire perché impiccata dall’operazione Ronaldo. Nel Dna Juve c’è protagonismo, nelle ultime 100 partite c’è stato poco protagonismo in campo, non arrivi alla vittoria giocando come hai giocato ultimamente. In Europa ha fatto partite troppo modeste negli ultimi anni".