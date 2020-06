Marco Bucciantini, giornalista, ha detto la sua sulla partita vinta 4-0 dalla Juve sul Lecce ai microfoni di Sky Sport: "Il tema della serata della Juventus? Che è profonda. Ha potuto aggiungere velocità quando serviva velocità. Ci sono gli errori del Lecce, ma c'è anche Douglas Costa che entra in campo... e quello è un giocatore che appena lo vedono gli avversari si spaventano, perchè sanno che lo devono raddoppiare. Se sei in dieci è più difficile raddoppiarlo, ti stanca lui, perchè quando c'è da marcare Douglas Costa in campo ti stanca. Quindi ha aggiunto velocità e continua a non prendere gol. Quattro partite dopo la lunga sosta e la Juve non prende gol".