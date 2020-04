Il giornalista Marco Bucciantini: "C'è stata qualche uscita, spero a titolo personale di Diaconale, che è un giornalista importante. Spero che quegli interventi fossero a titolo personale e non ufficile per una piazza che vuole finire una stagione meravigliosa. Lotito semmai ha sbagliato a forzare la mano con gli allenamenti. C'è stato un Presidente del Consiglio che ha dovuto ripetere che gli atleti non possono allenarsi in strutture societarie. Mi sembra assurdo che un Presidente del consiglio debba fare queste specifiche nel mezzo ad un'emergenza sanitaria. Allenarsi era anche un messaggio sbagliato per gli italiani, deve passare un messaggio contrario. Tutti si sacrificano. Le parole di Diaconale...non sopporto leggere di vantaggi e svantaggi in questo momento. Si è aspettato che la Juve fosse prima per fermare tutto? Non si può sentire, per me a febbraio andava già chiusa la stagione, che si è sbagliato a giocare l'8 marzo si può dire perché i primi focolai ci sono stati a febbraio. Da qui a dire che c'è stato un maneggiamento per dare a qualcuno e togliere ad altri è un delirio insopportabile. Non è vero e non lo voglio ascoltare. La Lazio è la squadra che mi ha emozionato di più con l'Atalanta