Come di solito succede, il lunedì è la giornata dedicata all'analisi approfondita di quanto successo nel weekend. Negli studi di Sky Sport, il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto per commentare la situazione della Juventus: "I bianconeri non aggrediscono le partite come fa l'Inter. È come se ci fosse sempre qualche calciatore pronto a svoltarla da un momento all'altra o come se ci fosse un altro impegno all'orizzonte più importante, come la Champions League. Aggiungo la mancanza di qualità del centrocampo che secondo me è il motivo della mancanza di qualità di tutta la manovra offensiva".