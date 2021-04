Dagli studi di Sky Sport nel prepartita di Juve-Genoa, Marco Bucciantini ha parlato così: ​"E' il giocatore più indifferente a tutto ciò che lo circonda. Nella squadra più indefinita e a tratti caotica sa starci, nel caos sta facendo bene. E' indifferente anche il lato, nessuno lo pensava, ha fatto bene a destra e a sinistra. Non è scontato, è un salvagente per la Juve".



E Di Marzio ha aggiunto: "Credo sia stato scelto anche per questo. Non solo per la sua bravura in campo, ma anche per essere un robottino. Avrà influito anche il papà nella sua formazione, nel lavoro e nella mentalità. Anche per questo la Juve lo ha aspettato e tenuto in cassaforte per un annetto".