Marco Bucciantini, a Sky Sport, ha analizzato le notizie sull'aumento di capitale ormai ufficiale della Juventus: "Sono notizie che da qui a settembre dovrebbero concretizzarsi. 400 milioni di euro in arrivo per la Juventus? Dimostra che la Famiglia può aiutare in un momento difficile, che testimonia proprio come oggi sia complicato. C'è la volontà di andare avanti così, anche con l'arrivo di Arrivabene e la nomina dell'amministratore delegato".