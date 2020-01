Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della lotta scudetto tra Inter e Juve e non solo.



SU VIDAL-ERIKSEN - "Chiaro che sono due giocatori diversi tra loro ma l'Inter ha bisogno sia di qualità che di quantità. Eriksen può essere un'alternativa importante, si sono buttati su di lui quando hanno capito le difficoltà per arrivare al cileno".



SU DEMME - "E' stato preso perché è un regista. Capisce i tempi di gioco e aiuta negli inserimenti, è quello che serviva al Napoli. Bene che Allan torni a fare il suo ruolo, l'interno di centrocampo".



SUGLI INSULTI A GASPERINI - "Certe situazioni sono vergognose. Spero che i tifosi della Fiorentina usino quella fantastica arma che è l'ironia".



SULLA VOLATA SCUDETTO - "Con Giroud ed Eriksen, oltre a Young e Moses, l'Inter farebbe un balzo in avanti decisivo nella distanza che la separa dalla Juventus".