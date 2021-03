Nel suo editoriale perEnzo Bucchioni ha parlato della prestazione della Juventus contro la Lazio: "E se la Juventus giocasse meglio senza Cristiano Ronaldo? So di essere un provocatore, ma la domanda delle domande mi frulla in testa dall’altra sera quando ho visto la Juve fare la Juve per la prima volta in questo campionato. Non c’era lui, caro lei, e quei ragazzotti con la maglia bianconera hanno corso, lottato, con cuore e intensità, giocando anche un buon calcio contro la Lazio, non una squadra qualsiasi. Dunque, è stata soltanto una serata di luna piena o c’è qualcosa di più e di diverso?".