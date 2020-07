Cristian Bucchi, ex centravanti anche del Napoli, è intervenuto a CalcioNapoli24 TV e ha parlato di Arkadiusz Milik, attaccante polacco in cima alla lista di Paratici: "In tutti i ruoli i calciatori hanno bisogno di fiducia. Milik probabilmente non ha sentito questa fiducia a Napoli: ha fatto bene ma non si è mai sentito veramente la punta titolare. Per me è uno dei migliori attaccanti del nostro campionato". Poi ha aggiunto una considerazione su Politano: "Ho avuto il piacere di allenarlo (al Sassuolo, ndr), non è facile quando hai davanti Callejon e arrivi a stagione in corso. Il prossimo anno può essere quello dello step decisivo, ha grande qualità".