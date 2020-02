Nella giornata di ieri, 24/02, a Los Angeles è andato in scena l'ultimo saluto a Kobe Bryant, la stella NBA deceduta lo scorso 26 gennaio in seguito ad un incidente in elicottero. La data, sebbene siano già stati fatti i funerali, è stata scelta perché rappresenta i due numeri di maglia di(il 24) e di sua figlia(il 2), venuta anch'ella a mancare nel tragico incidente. Così, in seguito alla cerimonia andata in scena ieri allo Staples Centre dei Los Angeles Lakers, anche, storico capitano della Juventus e amico dell'ex stella del basket, ha voluto omaggiare il campione scomparso con un post su Instagram: le due magliette, di Kobe e Gigi, con due cuori, uno giallo e uno viola.