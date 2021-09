Con una lettera straziante, la famiglia di, talentino delle giovanili della Juventus scomparso giorni fa dopo una tragica malattia, ha voluto salutare nuovamente Bryan. A nome di tutti quelli che l'hanno amato e conosciuto."Dolcissimo Bryan,le tante persone che hanno avuto il privilegio e la fortuna di conoscerti nella tua breve vita ti descriveranno sicuramente come un’amabile persona dall’animo gentile e generoso, un ragazzo educato, con una personalità gioiosa e una mente disciplinata nel raggiungere i tuoi obiettivi.Purtroppo ciò nonostante questo, il tuo corpo non ti ha permesso di portare a termine l’ultima sfida, quella di guarire e tornare in campo più grintoso di prima ,come tu stesso dicevi.Ahimè Dio aveva altri piani per te.Adorato Bryan amatissimo nipotino , figlio , amico , fratello , cugino , nipote.La nonna Silvana il nonno Jocelyn , il papà Duran , la mamma Lydie, lo zio Guy , lo zio Roland , lo zio Christian, la zia Vale , la zia Yvette , la zia Dome, la zia Marie , tuo fratello Moustafa , tua sorella Marie Maelle, tua sorella Immaculé , tuo cugino Dylan , tua cugina Rebecca , tua cugina Grace , tua cugina Maria , tuo cugino Paul e tua cugina Martina , i tuoi amici di calcio, i tuoi amici di scuola i tuoi amici di zona e i tuoi tantissimi conoscenti sono addolorati nel sapere che tu ora non ci sei più fisicamente; ma altrettanto consapevoli che finalmente stai meglio dopo tutti questi anni infernali passati a vivere nel dolore fisico costante, nell’impossibilità fisica di coltivare la tua più grande passione ,il calcio , di entrare e uscire dagli ospedali e negli ultimi mesi stare quasi 24 ore al giorno sdraiato a letto senza poter vivere l'adolescenza (uno dei periodi più belli in cui si formano i ricordi più indelebili di ogni essere umano ) come dovrebbe essere vissuta.Per tutti coloro che vorrebbero dare un ultimo saluto a Bryan la veglia si terrà venerdì dalle 17 alle 20 nella parrocchia Santi Apposti in via Palmiro Togliatti n 35 a Torino. Nella stessa chiesa verrà celebrato il funeralesabato 11 settembre alle ore 10:30A tutti coloro che si presenteranno il giorno del funerale chiediamo di indossare qualcosa di bianco o vestirsi tutto in bianco e di portare un palloncino bianco".