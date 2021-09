Al termine della partita tra Ucraina e Francia, il primo pensiero di Paulè stato per. Il centrocampista francese era molto legato al ragazzo scomparso oggi: dai tempi in cui lui uno si metteva in mostra con la maglia bianconera e l'altro muoveva i suoi primi passi nel settore giovanile della Vecchia Signora. Questo il messaggio di Pogba: "La notizia più triste. I miei pensieri e le mie preghiere sono con tutti i tuoi cari. Perdere una persona cara non è mai facile, ma non ti dimenticherò mai. Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio. RIP Bryan, ci mancherai"