Dopo la trafila nel settore giovanile, il cancro e poi l ritorno in campo, Bryan Dodien aveva lasciato la Juventus, per giocare nel Chisola. Il Chisola è una delle scuole calcio più importanti dell'area metropolitana torinese ed è legata a doppio filo con la Vecchia Signora, essendone un'Academy. Proprio il Chisola, attraverso i propri social, ha mandato l'ultimo saluto al ragazzo tragicamente scomparso: "Riposa in pace piccolo grande Bryan Dodien. Per sempre uno di noi. Tutto il Chisola rimane vicino alla famiglia".