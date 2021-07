Titola così Dagospia, che nell'articolo aggiunge: "l'ultima gara che ha diretto è stata la contestatissima Juve-Inter (con errori da ambo le parti) - il fischietto è stato di recente oggetto di una inchiesta da parte della procura dell’aia per la vendita dei prodotti dell’azienda di famiglia (ape regina) ad alcune società di calcio, nella fattispecie Teramo (la sua città natale) e ternana - l’associazione arbitri è scossa da inchieste e casi: rimborsopoli, arbitri dismessi e poi riammessi senza ancora una motivazione precisa, qualcuno ancora in attesa di un processo (Trefoloni per la così detta calciopoli toscana)". Un titolo che ha fatto il giro del web, facendo infuriare tutti i tifosi bianconeri.