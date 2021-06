di M.A., inviato a Vinovo

Brutto colpo per la Juventus Primavera. La squadra bianconera è impegnata questa sera a Vinovo nella sfida contro la Spal, che in questo momento conduce il match con il risultato di 1 a 0. Al 35' del primo tempo, la squadra di Bonatti ha perso il suo capitano, Alessandro Riccio, per infortunio. Il centrale di difesa, infatti, ha dovuto immediatamente lasciare il campo. "Ha sentito tirare!": questo il responso immediato dei medici che hanno ordinato il cambio. Il giocatore si è accomodato dolorante in panchina, dove ha ricevuto le prime cure e il supporto dei compagni a bordocampo.