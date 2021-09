Cuadrado in gol con la Colombia, Danilo, Alex Sandro e Dybala stoppati dopo 7' di gioco nel clamoroso Brasile-Argentina di ieri sera,E' questo il verdetto della notte di Qualificazioni Mondiali in Sud America con tanti bianconeri in campo. Il centrocampista uruguaiano è finito ko dopo 45' della sfida contro la Bolivia, vinta 4-2.informa la Gazzetta dello Sport, tutta da valutare. Dopo lo spavento di un paio di giorni fa, quando Bentancur era uscito dal campo dopo 70' contro il Perù per un problema muscolare, poi smentito dalla Juventus. Ora il club aspetta notizie e spera di non doverlo perdere a lungo.