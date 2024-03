Juventus, le 5 notizie di oggi giovedì 7 marzo 2024

Che tegola per Massimilianoe per la, in vista della prossima sfida contro l’Atalanta. Oltre a questo, però, c’è anche l’extra campo.Suona il campanello d’allarme alla Continassa, nella giornata di oggi si è fermato per infortunio Charly Alcaraz e, così, si complica la situazione a centrocampo in vista del prossimo match contro. Intanto, Massimilianostudia le contromisure in vista del match di domenica e ci sono le prime idee di formazione.C’è poi, il mercato, i nuovi obiettivi e il tema dei rinnovi. E c’è ile, in particolare, Aurelioche non molla il colpo e vuole escludere la Juventus dalla competizione.