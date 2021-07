Brutta tegola per l’Inghilterra di Southgate in vista della finale di Euro 2020 di domani sera. L'attaccante del Manchester Cityha infatti saltato la rifinitura di oggi ed è a forte rischio per la partita in programma domani sera a Wembley. L'attaccante, come riportato da Sky Sport, ha subito un duro colpo al ginocchio nel corso della seduta di allenamento di ieri, ed è possibile che non riesca a scendere in campo dal primo minuto contro l'Italia. L'attaccante esterno dell'Arsenal Bukayo Saka è pronto a sostituirlo.