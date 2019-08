Brutta la sorpresa occorsa a Daniele Toganccini, neo preparatore tecnico della Juventus, quanto ha scoperto che la propria casa, ubicata nel comune di Cavriglia in provincia di Arezzo, era stata visitata dai ladri. I malviventi sembra stiano facendo razzia nei comuni della zona del Valdarno Superiore arraffando soprattutto soldi e preziosi. Macchine fotografiche, tablet e cellulari non interessano ma, come dichiarato da una delle vittime e riportato su Arezzo Notizie, i marioli sono dediti rubare vivande: bresaola, prosciutto e acqua per poi andare a consumare il pasto razziato al riparo dei boschi. Non si tratta della pasta e ceci de I Soliti Ignoti di Mario Monicelli ma poco ci manca.