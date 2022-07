Le parole di Matteodurante la conferenza stampa dopo il suo passaggio definitivo al“Sono stati giorni davvero impegnativi. La Juventus conosceva la mia volontà: la mia priorità era quella di continuare con il Palermo. Ringrazio la società per aver compiuto uno sforzo nell’avermi riportato qui. Non prometto gol o numeri, ma sono più maturo, conosco il mister e i compagni e questo è un punto di partenza. Il gruppo è stato la forza della scorsa stagione e spero possa esserlo anche in questa. Le richieste fanno sempre piacere, ma io volevo tornare”.