Dalla Juve Under 23 al Palermo, ecco le prime parole di: "Quando sei alla Juventus hai tutto per far bene, ti mettono tanto a disposizione. Ho parlato con la società e avevo voglia di fare un campionato importante, ringrazio mister e dirigenza del Palermo perché avevo bisogno di stimoli importanti e Palermo mi può regalare tutto questo. Il mio un prestito secco? Vorrei dare tutto e provare a fare un campionato di vertice, poi per il futuro non è ancora il momento di parlarne".