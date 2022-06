Tra le numerose trattative messe in piedi dai dirigenti bianconeri in questo avvio di mercato, c'è anche quella legata al futuro di Matteo Brunori che chiede chiarezza. Il capocannoniere della stagione appena conclusa in Serie B fa infatti gola a molte squadre, con i bianconeri che avrebbero intenzione di monetizzare il più possibile dal suo cartellino. Stando a quanto riportato dalla versione odierna del Corriere dello Sport, la Vecchia Signora avrebbe fissato il prezzo su una base di 5 milioni di euro.