Il protagonista assoluto della promozione in Serie B del Palermo, Matteo Brunori, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha parlato sia dell'annata stupenda che ha appena trascorso, ma anche di quello che sarà il suo immediato futuro.



'È stata una stagione stupenda e coronata con la ciliegina sulla torta, sono troppo felice di questo. La settimana appena trascorsa è stata piena di emozioni, sognavamo questo giorno, ci siamo riusciti e siamo troppo contenti. Siamo partiti un po’ altalenanti, poi ci siamo messi in testa l’obiettivo e siamo andati avanti determinati, il mister ci ha messo del suo. Ce lo meritiamo. Palermo può solo ambire al massimo, è giusto che sogni in grande, ci sono state voci e lo sappiamo tutti, l’importante era raggiungere questo obiettivo e adesso palla al presidente. Futuro? Io ero concentrato nel realizzare questo sogno che volevo tanto, nel futuro non so cosa verrà ma per ora sono troppo contento”