La Juventus U23 vince 1 a 0 contro la Pianese, dopo un primo tempo sofferto ed una ripresa di personalità, grazie ad un gol di Matteo Brunori. La rete arriva in apertura, ma la Juve ha dovuto aspettare il secondo tempo per far vedere il suo dominio sulla gara. Così, il match winner arrivato a gennaio dal Pescara ha parlato al termine della gara, come riporta Juventus.com​. "Sono contentissimo di aver trovato il primo gol con questa maglia, il gol per un attaccante è sempre prezioso. Oggi era una partita difficile, affrontavamo un avversario che sa metterti in difficoltà, quindi era importante sbloccarla presto e naturalmente contava vincere